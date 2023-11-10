10 Kasım Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıl dönümü 2023? Atatürk kaç sene önce, ne zaman öldü?

Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve milli birliğin simgesidir. Onun liderliğindeki Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı'nda üstün bir mücadele sergileyerek, düşman işgaline son vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Peki, 10 Kasım Atatürk kaçıncı yıl dönümü 2023? Atatürk kaç sene önce, ne zaman öldü?

Atatürk, sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda dünya genelinde bir devlet adamı olarak da büyük saygı görmüştür. Onun ölümü, Türkiye için büyük bir kayıp olmuş, ancak mirası ve idealleri hala Türk milletinin günlük yaşamında ve yönetim anlayışında etkisini sürdürmektedir. Arama motorlarında ise 10 Kasım Atatürk kaçıncı yıl dönümü 2023? Atatürk kaç sene önce, ne zaman öldü? soruları aratılıyor.

10 KASIM ATATÜRK'ÜN KAÇINCI ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ 2023?

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamında milletinin ve vatanının bağımsızlığı için girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ü hayata veda edişinin 85. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılacak. Anıtkabir ziyaretçileriyle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaşlar, ellerinde bayraklarıyla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın edecek.

Dolmabahçe Sarayı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün odasında resmi tören düzenlenecek. Dolmabahçe Sarayı önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanlar, Büyük Önder'in yatağına beyaz ve kırmızı karanfiller bırakacak.

Anıtkabir'deki ilk tören Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Aslanlı Yolun başladığı merdivenlerin önündeki alanda saat 08.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye çelenk bırakacak ve "ti" borusunun çalınmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Törene diğer siyasi parti liderleri de katılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

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10 KASIM BAYRAK TÖRENİ NASIL YAPILIR?

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak duran iki diğer öğrencinin, "hazır ol"da bayrağı selamlamasıyla başlar. Saat 09.05'te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklâl Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimi ve görevli öğretmenin "rahat" komutu ile bayrak töreni tamamlanır. Tören boyunca Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarafından saygı nöbeti tutulur. Yarıya indirilen bayrak, ders günün sonunda yeniden tören yapılması gerekiyorsa tekrar tepeye çekilmez. Yeni tören seyyar direkli bir bayrakla yapılır. Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

10 KASIM'DA İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?

Siren sesi genellikle 2 dakika boyunca sürer. Ardından İstiklal Marşı okunur.