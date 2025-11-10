10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri nerelerde yapılacak?

10 Kasım yaklaşırken herkesin gündeminde ortak bir soru var: Atatürk'ü anma törenleri bu yıl ne zaman ve nerelerde düzenlenecek? Türkiye genelinde her yıl düzenlenen saygı duruşları ve törenler, 10 Kasım sabahı milyonların dikkatini tek bir noktaya çevirecek. Peki, bu yıl törenler hangi saatlerde ve hangi mekanlarda gerçekleştirilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 10 Kasım'da Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor. Ancak bu özel gün resmî tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör çalışanları, 10 Kasım Pazartesi günü normal mesai ile iş başında olacak.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

10 Kasım sabahı saat 09.05'te Türkiye genelinde sirenler çalacak ve milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunacak. Bu anlamlı anın ardından, okullar, kamu kurumları ve bazı özel organizasyonlarda resmî törenler ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL 10 KASIM'A DENK GELİYOR MU?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım'da tatilde olacak. Üniversitelerde ise dersler normal şekilde devam edecek.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiği gün olarak, milletçe büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Bu gün, Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini ve mirasını hatırlama ve yeni nesillere aktarma açısından büyük önem taşıyor. Her yıl düzenlenen saygı duruşları, resmi törenler ve anma etkinlikleri, Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatıyor ve gelecek kuşaklara onun ideallerini hatırlatıyor.