Haberler

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri nerelerde yapılacak?

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri nerelerde yapılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

10 Kasım geldiğinde herkesin aklında aynı soru var: Atatürk'ü anma törenleri bu yıl ne zaman yapılacak ve nerelerde gerçekleşecek? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde düzenlenecek törenler milyonlarca kişinin ortak saygısını göstereceği anlar olacak. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri nerelerde yapılacak?

10 Kasım yaklaşırken herkesin gündeminde ortak bir soru var: Atatürk'ü anma törenleri bu yıl ne zaman ve nerelerde düzenlenecek? Türkiye genelinde her yıl düzenlenen saygı duruşları ve törenler, 10 Kasım sabahı milyonların dikkatini tek bir noktaya çevirecek. Peki, bu yıl törenler hangi saatlerde ve hangi mekanlarda gerçekleştirilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl 10 Kasım'da Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor. Ancak bu özel gün resmî tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör çalışanları, 10 Kasım Pazartesi günü normal mesai ile iş başında olacak.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

10 Kasım sabahı saat 09.05'te Türkiye genelinde sirenler çalacak ve milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunacak. Bu anlamlı anın ardından, okullar, kamu kurumları ve bazı özel organizasyonlarda resmî törenler ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri nerelerde yapılacak?

ARA TATİL 10 KASIM'A DENK GELİYOR MU?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. Bu nedenle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım'da tatilde olacak. Üniversitelerde ise dersler normal şekilde devam edecek.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiği gün olarak, milletçe büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Bu gün, Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini ve mirasını hatırlama ve yeni nesillere aktarma açısından büyük önem taşıyor. Her yıl düzenlenen saygı duruşları, resmi törenler ve anma etkinlikleri, Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatıyor ve gelecek kuşaklara onun ideallerini hatırlatıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.