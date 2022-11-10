10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi ve 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk'ün yıl dönümü olduğu için yurdun her yerinde anma törenli düzenleniyor. 10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi? 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, 10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi? 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılıdır. 10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi ve 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi? 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? merak ediliyor. 10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi? 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım Ankara EGO ücretsiz mi? 10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

10 KASIM ANKARA EGO ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karara göre, Ankara'da EGO'ya bağlı toplu taşıma araçları dini bayramlarda ve milli bayramlarda insanlara ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü milli bayram günleri arasında yer almıyor. 10 Kasım'da resmi tatil de olmadığı için il genelinde otobüsler ücretsiz değildir.

10 KASIM'DA ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO'ya bağlı toplu taşıma araçlarının bayramlarda ücretsiz olacağını duyurdu. Ancak bu karar 10 Kasım için geçerli değildir. 10 Kasım'da EGO Ankara otobüsleri ücretli olacaktır. 10 Kasım'da normal ücret tarifeleri uygulanacaktır.