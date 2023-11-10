10 Kasım'da tatil olan yerler araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak. Peki, 10 Kasım 2023 Cuma PTT, Postaneler, eczane, banka, hastane, kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar…

10 Kasım 2023 Cuma PTT, Postaneler, eczane, banka, hastane, kargolar çalışıyor mu? 10 Kasım'da tatil olan yerler!

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 10 Kasım 2023 Cuma PTT, Postaneler, eczane, banka, hastane, kargolar çalışıyor mu? 10 Kasım'da tatil olan yerler neresi? İşte detaylar…

10 KASIM 2023 (BUGÜN) PTT, POSTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak.

10 KASIM ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

Tüm resmi tatillerde olduğu gibi acil hizmet veren hastane, sağlık ocağı ve eczane gibi kurumlar açık olacaktır.

10 KASIM'DA TATİL OLAN YERLER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar ise 10 Kasım eczane, banka, hastane, kargolar çalışıyor mu? Sorusuna yanıt arıyor. 10 Kasım tarihinde anma törenleri yapılır ancak resmi tatil değildir.

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