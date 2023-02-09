10 ilde okullar ne zamana kadar tatil ve okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından yarıyıl tatili uzatıldı. Peki, 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların kaç gün tatil edildiği merak ediliyor. 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil ve okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı araştırılıyor. 10 ilde okullar ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? Detaylar haberimizdedir…

10 İLDE OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerinde çalışmaların iyi yürütülmesi amacıyla tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulları tatil ediyoruz." diye konuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu; "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" ifadelerini kullandı. Buna göre 13 Şubat tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat Pazartesi günü eğitime devam edeceği bilinmekte.