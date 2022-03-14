10 Haziran hangi burç? 10 Haziran günü doğanların burcu nedir? 10 Haziran hangi burç kadını ve erkeği?

Doğduğumuz günde gökyüzündeki yıldızların şekli ve yerleşimi hayatımızı etkilemektedir. Astrolojide (gökbiliminde) toplamda 12 burç vardır. Burçlar birer aylık bölümlere ayrılmıştır ve bu yüzden her günün burcu farklıdır. 10 Haziran günü doğanlar hangi burç olduğunu merak etmekte. Peki, 10 Haziran hangi burca denk gelmekte? 10 Haziran doğumluların burcu nedir?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Bir yılda toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Yengeç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu : 22 Kasım - 21 Aralık

10 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

10 Haziranın burcu İkizlerdir. 10 Haziran günü doğanların burcu İkizler burcudur. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler burcudur. Bu bakımdan 10 Haziran günü doğum günü olanların burcu da İkizler olmaktadır.

10 Haziran günü burcu : İkizler

İKİZLER BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN ?

21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar İkizler burcudur:

21 Mayıs günü burcu : İkizler

22 Mayıs günü burcu : İkizler

23 Mayıs günü burcu : İkizler

24 Mayıs günü burcu : İkizler

25 Mayıs günü burcu : İkizler

26 Mayıs günü burcu : İkizler

27 Mayıs günü burcu : İkizler

28 Mayıs günü burcu : İkizler

29 Mayıs günü burcu : İkizler

30 Mayıs günü burcu : İkizler

31 Mayıs günü burcu : İkizler

1 Haziran günü burcu : İkizler

2 Haziran günü burcu : İkizler

3 Haziran günü burcu : İkizler

4 Haziran günü burcu : İkizler

5 Haziran günü burcu : İkizler

6 Haziran günü burcu : İkizler

7 Haziran günü burcu : İkizler

8 Haziran günü burcu : İkizler

9 Haziran günü burcu : İkizler

10 Haziran günü burcu : İkizler

11 Haziran günü burcu : İkizler

12 Haziran günü burcu : İkizler

13 Haziran günü burcu : İkizler

14 Haziran günü burcu : İkizler

15 Haziran günü burcu : İkizler

16 Haziran günü burcu : İkizler

17 Haziran günü burcu : İkizler

18 Haziran günü burcu : İkizler

19 Haziran günü burcu : İkizler

20 Haziran günü burcu : İkizler

21 Haziran günü burcu : İkizler

İKİZLER BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde İkizler burcunun özellikleri şu şekilde yer almaktadır:

''İkizler burcuna mensup olanlar hiçbir zaman karşılarındaki insanlardan fazla zahmet gerektiren ağır isteklerde bulunmazlar. Birlikteliğe önem verir, huzurlu bir hayat isterler. En önemli meziyetleri çalışmayı bir zevke dönüştürebilmeleridir. Davulların gürültüsü içinde devam eden savaşlarına acısı ve ihtiyarlığın kasvetinden uzak dururlar. Hür, rahat ve aşkın kollarında geçirdikleri hayatları hiç solmayan bir gençlik timsali gibidir. Onlar aynı zamanda yıldızlara giden yolların kâşifleridir. Sayılara dayalı ölçümlemelerle göklerin haritasını bize sunarlar. Ve yıldızların döngüsünü en iyi onlar bilirler. Doğa bile onların her alanda kendisine hizmete hazır olduğunu bildiğinden dehalarına hayrandır.''

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