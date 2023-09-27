Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, gençlere yönelik bir dizi müjde sıraladı. Erdoğan, gençlere 1 hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Peki, 10 GB ücretsiz internet için hat kimin üstüne olmalı? Hat öğrencinin üstüne mi olmalı, hat anne babanın üstüne olursa 10 GB internet veriyorlar mı? merak edildi. İşte, telefon hattı başkasının üzerine olan öğrenciler 10 GB ücretsiz internet alabilecek mi?

10 GB ücretsiz internet için hat kimin üstüne olmalı? Hat öğrencinin üstüne mi olmalı, anne babanın üstüne olursa 10 GB internet veriyorlar mı?

10 GB ücretsiz internet için hat kimin üstüne olmalı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, gençlere yönelik bir dizi müjde sıraladı. Erdoğan, gençlere 1 hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık 10 GB ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Peki, 10 GB ücretsiz internet için hat kimin üstüne olmalı? Hat öğrencinin üstüne mi olmalı, hat anne babanın üstüne olursa 10 GB internet veriyorlar mı? merak edildi. İşte telefon hattı başkasının üzerine olan öğrenciler 10 GB ücretsiz internet alabilecek mi? Detaylar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ALIRKEN HAT KİMİN ÜSTÜNE OLMALI?

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

EKİM AYINDA KULLANILMAYA BAŞLAYACAK

TRT Haber'in aktardığına göre, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.

YÜKSEK LİSANS VE AÇIK ÖĞRETİMİ KAPSAMAYACAK

Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.