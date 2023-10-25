Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerine sınırlı ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca da aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı. Şimdi öğrenciler "10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" Sorularına yanıt arıyor…

10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve öğrencilere dönük 10 gb internet hakkında detaylar belli oldu. Peki,"10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" İşte detaylar…

10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları satın alımlarında her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL destek verilecek. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

12 AY BOYUNCA 10 GB İNTERNET DESTEĞİ

Ayrıca öğrencilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık en fazla 10 cigabayt ücretsiz internet desteği verilecek.

10 GB İNTERNET HEDİYE ERDOĞAN VERDİ Mİ?

Ak Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı öğrencilere ve gençlere 10 gb internet konusu dün toplanan Kabine'de konuşuldu ve karara varıldı. Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." dedi.

VERGİSİZ TELEFON RESMİ GAZETE KARARI

Ekli "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve Internet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

26 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ KİŞİLER YARARLANABİLECEK

MADDE 2- (1) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.

DESTEK TUTARI TOPLAMDA 5 BİN 500 TL

(2) Bu destek, nihai satış fiyatı 9.500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılır. İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5.500 Türk lirasıdır.

İNTERNET DESTEĞİ

(3) Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır. Diğer hususlar

MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafindan kullanılır.

(2) Bu Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.

(3) Bu Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.

USUL VE ESASLAR

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. Yürürlük

MADDE 5-(1) Bu Karar 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CEP TELEFONU MODELLERİ MERAK KONUSU OLDU

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık. İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG