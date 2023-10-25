10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?
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Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerine sınırlı ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca da aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı. Şimdi öğrenciler "10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" Sorularına yanıt arıyor…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve öğrencilere dönük 10 gb internet hakkında detaylar belli oldu. Peki,"10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve bilgisayar cihazları satın alımlarında her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 TL destek verilecek. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek. Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.
Ayrıca öğrencilere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık en fazla 10 cigabayt ücretsiz internet desteği verilecek.
Ak Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı öğrencilere ve gençlere 10 gb internet konusu dün toplanan Kabine'de konuşuldu ve karara varıldı. Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." dedi.
Ekli "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve Internet Desteği Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
MADDE 2- (1) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.
(2) Bu destek, nihai satış fiyatı 9.500 Türk Lirasını aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılır. İkinci el cihaz satın alımları bu destek kapsamı dışındadır. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5.500 Türk lirasıdır.
(3) Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır. Diğer hususlar
MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafindan kullanılır.
(2) Bu Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.
(3) Bu Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.
MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir. Yürürlük
MADDE 5-(1) Bu Karar 1/11/2023 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık. İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:
CASPER
- Via X30 Plus
- Via X30
- Realme 6 Pro
- Realme XT
- Realme 9 Pro
- Realme C55
GENERAL MOBILE
- Gm 24 Pro
- Gm 21 Pro
- Gm 22 Pro
HUAWEI
- Nova 9 SE
- Nova Y90
- Nova 8i
- P30 Lite 64 GB
XIAOMI
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 12
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10S
VIVO
- Vivo Y36
- Vivo Y35
- HONOR
- X9a 5G
OPPO
- Oppo A91
- POCO
- M3 Pro 5G
- M3 128 GB
ONEPLUS
- Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
- Infinix Note 12
- Infinix Note 30
SAMSUNG
- Galaxy A31
- Galaxy A32
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M20 32 GB
- Galaxy M22
- Galaxy A22
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G