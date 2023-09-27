10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?
Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerine sınırlı ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca da aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı. Şimdi öğrenciler "10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" Sorularına yanıt arıyor…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve öğrencilere dönük 10 gb internet hakkında detaylar belli oldu. Peki,"10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı. Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği ise merak konusu.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı öğrencilere ve gençlere 10 gb internet konusu dün toplanan Kabine'de konuşuldu ve karara varıldı. Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık. İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:
CASPER
- Via X30 Plus
- Via X30
- Realme 6 Pro
- Realme XT
- Realme 9 Pro
- Realme C55
GENERAL MOBILE
- Gm 24 Pro
- Gm 21 Pro
- Gm 22 Pro
HUAWEI
- Nova 9 SE
- Nova Y90
- Nova 8i
- P30 Lite 64 GB
XIAOMI
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 12
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10S
VIVO
- Vivo Y36
- Vivo Y35
- HONOR
- X9a 5G
OPPO
- Oppo A91
- POCO
- M3 Pro 5G
- M3 128 GB
ONEPLUS
- Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
- Infinix Note 12
- Infinix Note 30
SAMSUNG
- Galaxy A31
- Galaxy A32
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M20 32 GB
- Galaxy M22
- Galaxy A22
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G