Ak Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan üniversite öğrencilerine sınırlı ücretsiz internet desteğine ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca da aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı. Şimdi öğrenciler "10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" Sorularına yanıt arıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve öğrencilere dönük 10 gb internet hakkında detaylar belli oldu. Peki,"10 GB internet ne zaman verilecek? 10 GB internet hediye Erdoğan verdi mi, öğrencilere ve gençlere 10 gb internet ne zaman?" İşte detaylar…

10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı. Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği ise merak konusu.

10 GB İNTERNET HEDİYE ERDOĞAN VERDİ Mİ?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı öğrencilere ve gençlere 10 gb internet konusu dün toplanan Kabine'de konuşuldu ve karara varıldı. Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler." dedi.

CEP TELEFONU MODELLERİ MERAK KONUSU OLDU

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu. İnternet satış sitelerinde satışa sunulan bazı cep telefonlarını sizler için araştırdık. Söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardık. İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG