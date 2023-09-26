3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantı 3 saat 55 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ağırlıklı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Peki, 10 GB bedava internet nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üniversiteli gençlere yönelik telefon satışı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Peki, 10 10 GB bedava internet nasıl alınır?

10 GB BEDAVA İNTERNET NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin merakla beklediği teknolojik cihaz desteği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." dedi.

10 GB başvurusu tarihi henüz açıklanmadı.