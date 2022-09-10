10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Eylül 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 İskoçya Premiership Özetler
02:45 Spor Atlası
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Boluspor - Göztepe A.ş
08:45 İtalya Seri A Goller
09:00 Orhan Ayhan'la
09:35 İskoçya Premiership Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 İtalya Seri A Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Takvimi
14:00 Aktüel Futbol
16:00 Spor Bülteni
16:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Beyçimento Bandırmaspo
18:30 Spor Haftasonu
19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Sakaryaspor A.ş. - Alt
22:00 Stadyum