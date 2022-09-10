Leipzig-Dortmund hangi kanalda? 10 Eylül 2022 Leipzig - Dortmund maçı CANLI izle!

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LEİPZİG - B.DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Leipzig - B.Dortmund arasındaki mücadele 10 Eylül'de Red Bull Arena stadyumunda gerçekleşecek. Maç Bein Sports 4'den canlı olarak yayınlanacak.

LEİPZİG - B.DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig - B.Dortmund arasındaki mücadele 10 Eylül saat 16:30'da gerçekleşecek.