10 Eylül 2022 Fulham - Chelsea maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fulham - Chelsea maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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FULHAM - CHELSEAMAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fulham - Chelsea arasında Craven Cottage stadyumunda 10 Eylül'de oynanması beklenen mücadele kraliçe Elizabeth'in vefatı dolayısıyla ertelendi.

FULHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham - Chelsea arasında 10 Eylül 14:30'da oynanması beklenen maç kraliçenin vefatı nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.