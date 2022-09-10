Bayern Münih maçı hangi kanalda? Bayern Münih Stuttgart maçı hangi kanalda? Bayern Münih Stuttgart maçı CANLI İZLE!

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BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Stuttgart arasındaki mücadele 10 Eylül'de Allianz Arena stadyumunda gerçekleşecek. Maç Bein Sports Max 1'dan canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Stuttgart arasındaki mücadele 10 Eylül saat 16:30'da gerçekleşecek.

BAYERN MÜNİH - STUTTGART İLK 11'LER!

Bayern Münih: Neuer, Mazroui, Upemecano, M. de Ligt, Davies, Müller, Kimmich, Goretzka, Musiala, Gnabry, Tel

Stuttgart: Mueller, Ito, Anton, Mavropanos, Katompa, Karazor, Ahamada, Endo, Sosa, Tiago Tomas, Guirassy