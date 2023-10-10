10 Ekim MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 10 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 10 Ekim takım oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.
Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.
Dün kaptanlık oyununda profiterol görevi verildi. En iyi profetrolü yapan Hasan oldu.
Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan
Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem
10 Ekim MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.
MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
• Azize
• Suna
• Eda
• Batuhan
• Hasan
• Sefa
• Tanya
• Esra
• Eray
• Barbaros
• Sergen
• Barış
• Tahsin
• Dilara
• Kıvanç