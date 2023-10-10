Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 10 Ekim dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 10 Ekim takım oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

10 Ekim MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.

Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.

MASTERCHEF 10 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Dün kaptanlık oyununda profiterol görevi verildi. En iyi profetrolü yapan Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (K), Tahsin, Eren, Sergen, Dilara, Azize, Tanya, Cemre, Batuhan

Kırmızı Takım: Kıvanç (K), Tolga, Barbaros, Metin, Ayaz, Esra, Barış, Alican, Kerem

10 Ekim MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

10 Ekim MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç