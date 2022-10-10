10 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ekim Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.10.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM BAHADIR,SARIÇAM,ÇALTEPE,SARISIĞIRLI,HATIPLAR,AYDINLAR MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PAŞATIMARI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİĞİ TESİSLERİ, TAHSİN PEHLİVAN, AHMET YURTERİ, NİYAZİ POYRAZ, İSMAİL ÇETİNKAYA, ARİF KİRLİCAN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 10.10.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILMAZ MAHALLESİNE BAĞLI FEVZİPAŞA CADDESİ , BELEDİYE CADDESİ, MENDERES CADDESİ, TUNA CADDESİ, MEHTAP, URAL, MUTLU, TOROS, ALTAY, YALÇIN, ŞENEL, MELİKŞAH, BARBAROS, SAPMAZ, KEBAN, BEYAZIT, OZAN, AKTAŞ, KARATAŞ, SİTE, ARAL,PINAR SOKAKLAR VE SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 10.10.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER, 1. ANAFARTALAR, 2. ANAFARTALAR, KUŞLUBAHÇE , AHMET BEDEVİ, KAZIMKARABEKİR MAHALLELERİ
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET VE GAZİLER MAHALLESİNE BAĞLI 535,572,570,326,324,343,310,321,306 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALHAN SOĞUKYURT AZITEPE KESTANEDERESİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN MAHALLESİ TAMAMI VE TAYTAN MEVKİİNDE BULUNAN TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONU AYRICA TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 10.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞCILAR OVASI GÖKSU OVASI BAĞYOLU OVASI TÜM TARIMSAL SULAMALAR TİCARETHANELER
- 10.10.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLAAHMETLER YENİCE ÇIKRIKÇI KAZIKLI ESKİN TERZİLER TEPEYNİHAN PINARLAR ÇİNAN HACELLER KABAKLAR BEKİRAĞALAR MAHALLELERİ BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.10.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM MEDAR MAHALLESİ BİR KISMI ŞİRİNKÖY MARANGOZLAR SİTESİ HİKMET GIDA ÇOBAN HASAN SULAMA KOOP. T.C.D.D.Y BAKIR HARTA ÖZEL MEDAR SULAMA KOOP.ÖZEL BAZ İSTASYONLARI EGE LOKMAN BİTKİ BOTANİK ÖZEL TR İÇME SUYU TESİSLERİ AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU AKHİSAR ZEYTİN OSB BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER VE ÖZEL TR TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 10.10.2022 15:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHADIR,SARIÇAM,ÇALTEPE,SARISIĞIRLI,HATIPLAR,AYDINLAR MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 11.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM DİLEK MAHALLESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR MAHALLESİNDEKİ; ARPALIK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, HÜSEYİN CEBE, RECEP CEBE, YILMAZ TUNÇTAN, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TRFAOLARI VE CİVARLARI.
- 11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAÇEŞME, ESKİ CAMİ, CUMHURİYET MAHALLELERİNE BAĞLI ACISU CADDESİ, BELEDİYE CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ, PRİREİS VE ALİ BABA PARA CİVARI, CUMHURİYET İ.Ö OKULU VE ÇEVRESİ AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR
- 11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; NURİ ERCAN TARIMSAL SULAMA, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, HAMZABEYLİ MAHALLESİNDEKİ; KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE BAKLACI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.10.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARABEYLER HALILAR TELLİKÖY PEYPINAR AŞTINKÖY ZORAMAN DUMANLAR KÜRKÇÜ ÇAMKÇY KARAKOZAN RAHMANLAR RAHMANHACILAR GÖLBAŞI BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR VE İZZETTİN MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK, MİTHATPAŞA, VE ZAFER MAHALLELERİNE BAĞLI BELEDİYE CADDESİ, ORHANİYE CADDESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ, SİTE CADDESİ VE BU CADDELERE BAGLI SOKAK VE BÖLGELER, SALİHLİ BELEDİYE BİNASI VE ÇEVRESİNDE AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI ALANLAR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAKUPLAR, TEMREK, SİNİRLİ, MUSALAR YENİKÖY MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ TARIMSAL SULAMA, HAYVAN BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ ÖZEL TRAFOLARI.
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEVLÜTLÜ,HACILI MAHALLERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA ,BESİ DAMLARI TAVUK ÇİFTLİKLRİ,FORM NARENCİYE ,MASKİ İÇME SUYU
- 12.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMKÖY -KIRANCİFTLİK-SARMA-ÇINARLIKUYU-KOCAKORU-KALE-HALITLI-SARIALAN-KARAYENİCE-KALEMLİ-BELENYENİCE-KAAN-GÖKBEL MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
- 12.10.2022 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİNDE ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 12.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ VE MAHALLELERİ-KADIDAĞ VE OVA MAHALLESİ,-DOĞANKAYA VE MAHALLELERİ-KARAKÖY VE MAHALLELERİ-YENİCEKÖY VE MAHALLELERİ-ZEYTİNLİBAĞ-ÇANAKÇI-YUKARI VE AŞAĞI DOLMA-GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ-TÜTENLİ-DİNGİLLER VE ÇAYBAŞI MAHALLESİ-KARABÖRGLÜ-MUSALAR VE TEKEPINAR MAHALLELERİ-MUSACA-SELÇİKLİ TOKİ-MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ-SULAMA KOOPERATİFLERİ-AKARYAKIT İSTASYONLARI-BAZ İSTASYONLARI-KARAKÖY ORMAN İŞLETME-MANİSA BŞB DİNGİLLER ŞANTİYESİ-BOTAŞ TÜTENLİ-ÇEŞMETAŞ-İSTMİN MADENCİLİK-FDN İNŞAAT-BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER-ÖZEL TRAFOLAR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 13.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CABERKAMARA, CABERBURHAN, SERİNKÖY, İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR