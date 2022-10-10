10 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 10 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.10.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES,HÜRRİYET,ÇALDIRAN MAHALLELERİ
- 10.10.2022 01:15 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET,İNKILAP MAHALLELERİ,NATO
- 10.10.2022 01:30 01:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER,HÜRRİYET,GÜVEN MAHALLELERİ
- 10.10.2022 01:45 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FERAHLI,İSMETPAŞA,MEHTAP,CENGİZ TOPEL,ZEYTİNLİK,GÜNEY,LEVENT MAHALLELERİ, SEVİL GİYİM
- 10.10.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP,EFELER,HÜRRİYET,LALELİ,GÜVEN MAHALLELERİ,KIZILAY GÜNEY EGE AFET YÖN.,MİGROS
- 10.10.2022 02:15 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ VE CİVARI
- 10.10.2022 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNKAPI,UFUK MAHALLELERİ,DEÜ BUCA ÖĞRENCİ YURDU
- 10.10.2022 02:45 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VEZİRAĞA,LALELİ,YENİDOĞAN,YEŞİLDERE ATİLLA,BARBAROS,YENİDOĞAN,EGE,KÜÇÜKADA,LALE, M.SİNAN,UMURBEY MAHALLELERİ,348,1139,1433,2225,2226,2227,2228,2229 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 02:45 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET,ÇALDIRAN MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ,POLİS OKULU
- 10.10.2022 03:15 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FERAHLI,ULUBATLI ,CENGİZ TOPEL,26 AĞUSTOS,SAYGI, ÇINARTEPE,BOĞAZİÇİ, MERSİNLİ, LEVENT, ULUBATLI MAHALLELERİ,İZ-SU SU DEPOSU
- 10.10.2022 03:15 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMKULE MAHALLESİ,İZM.ESN.KOOP TESİS.
- 10.10.2022 03:15 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK, ŞİRİNKAPI,ÇAMLIK,AYDOĞDU MAHALLELERİ,NATO,TOROS İTFAİYE
- 10.10.2022 04:00 04:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ,HALKAPINAR,YENİŞEHİR,GÜNEY,EMİR SULTAN,GÜNEY,MERSİNLİ,MERİÇ, ÇINARTEPE,MİLLET, ATAMER,26 AĞUSTOS MAHALLELERİ,AĞIR BAKIM,OTO PLAZA, İZSU POMPA,PTT HİZMET BİNASI, TEPECİK EĞİTİM HST.
- 10.10.2022 04:00 04:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ,TUNA,KOŞUKAVAK ,ÇAMKULE,TUNA MAHALLELERİ,ÖZGENER TÜTÜN,MEYVA TARIM ÜR.,SARDİS TEKSTİL,AYSİ MOBİLYA,KONTUR TÜTÜN,ALTINDAĞ GAYRİM.GELİŞ.YATIR.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE TİC.A.Ş
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle GENERAL ASIM GÜNDÜZ MAHALLESİ,3197-3245-3246-3247 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3269-3270-3271-3277-5701-5701/2,3-5741-5741/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3246-3263-3265-3266-3267-3270-5713-5714-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,3284-5680-5681/1-5682-5683-5683/2,3,4,8,10,11-5687-5690-5694-5695-5696-5696/2-5697 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SARIYER MAHALLESİ,5656-5657-5658-5673-5673/2,3-5675-5675/1-5686 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,5652-5659-5660-5661-5673/2-5673/5-5714/2-5714/4-5677-5679-5757/2,5,24,25 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle UĞUR MUMCU MAHALLESİ,4176-5652-5653-5654-5662-5755-5757-5757/10,11,12-31-38-5767/38-5777-5782-5785-5785/38-5785/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019-4019/5,6-5662-5757/37,41,42,43-5770/8-5791-5792-5793 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4019/2,6,7-4037-4133-4134-4500--4508-4509-4521-4523-4577 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle SELVİLİ MAHALLESİ,4114-4115-4116-4123-4124-4124/1-4125-4126-4499-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,4095-4096-4497-4498-4500-4525-4526-4527-4529-4530 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle YUNUS EMRE MAHALLESİ,4070-4077-4079-4080-4082-4086-4087-4088-4090-4092-4094-4097-4098-4100-4101-4105-4130-4176-4795-4842-4843-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 07:00 15:00 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle BARIŞ MAHALLESİ,5757/32,34,35,39,40 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANDERE,ÇELEBİ ,SİTELER,ÇAMLIÇAY MAHALLESİ,EGE KOOP. VİLLALARI ŞANT.Ş.KEMAL CADDESİ,MUTLU,IŞIK,KUTAY,BAHAR,GAYRET,ULU ÖNDER,ŞAHİN,ÖZGÜR, URLA ASFALTI, YONCA, PAPATYA,ÇİĞDEM,DERYA,241,243,358,359,373,381,387,389,365,409,526,528,542,583,639,655,661,663, 659,629,684,736,751,734,736,708,708,752,684,760,756, 776 SOKAKLAR,GÜZELBAHÇE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ AKGÜN TATİL SİTESİ,SS.URLA YEŞİLGÖKSU KONUT YAPI KOOP.
- 10.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞISTAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 10.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖÇBEYLİ- ALİBEYLİ- YUKARIBEY TARIMSAL ALANLARI
- 10.10.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SALİHLER ALTI SİTELER MEVKİİ, BAHÇELİ ALTI, İZSU TERFİ MERKEZİ, KABAKUM BANKACILAR SİTESİ İLE GRUPKENT , GÜLDALI SİTELERİ VE CİVARI
- 10.10.2022 09:00 17:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ FOÇA GAZİOSMANPAŞA, MELİKŞAH CADDELERİ, BODULGAN, BÜLBÜL, ÇINAR, GÜÇLÜ, HAYAL, GENÇOSMAN,İ ZMİR, KAZDAĞLI, STADYUM, ŞAFAK, TOK, UMUT SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.10.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MALTEPE 75. YIL CUMHURİYET MAHALLESİ-MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 15012, 16000, 16017, 16117, 16114, 11048, 11072, 11080, 12000, 12012, 12500 SOKAKLAR VE ÇEVRESI ATATÜRK BULVARI, UĞUR MUMCU CADDESI, KEMALPAŞA CADDESI, ALAÇATI PAZARYERI VE ÇEVRESI
- 10.10.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINOLUK MAHALLESININ TAMAMI, ÇAYAĞZI MAH. TEKKE, GELINALAN, ÇALITARLA, KIZILTARLA, PASTAVLAR VE BAĞIRSAKDERESI SOKAKLARI VE CIVARLARI (ALTINOLUK FIDERI)
- 10.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUŞÇUBURUN MH. İSKELE CD. - TORBALI MH.
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE YAĞCILAR DEMIRCILI MAHALLELERININ TAMAMIDIR
- 10.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,CEMİL ŞEBOY CADDESİ,504,502/2,513 SOKAK VE CİVARLARI
- 10.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,513,518,CEMİL ŞEBOY,AYDIN HATBOYU, 513,SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YILDIZ MAHALLESİ,206/37,206/38,206/61,206/64 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.10.2022 09:30 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÖSELER, MISTAKLAR, KODUKBURUN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 10.10.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8790/1 - 8794 - 8793 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,478, 480 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 10:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT İSTİKLAL 7740 SK. VE CİVARLARI
- 10.10.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ, 8915 - 8916/3 - 8916/2 - 8914 - 8916/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DR. BAHRİYE ÜÇOK,SEVİM BURULAY CADDELERİ,1832 - 1834/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET VE ZAFER MAHALLELERI KISMEN
- 10.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. SEMIH ÇAKIROĞLU CAD. AHMET SABRI AKTEPE CAD.5020-5021-5022 SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 10.10.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMER, HACIHASAN, BIRGI, BEYAZITLAR, CEVIZALAN, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, BUCAK, KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, YOLÜSTÜ, GERELI, KIŞLA, TÜRKÖNÜ, KURUCUOVA, ERTUĞRUL MAHALLELERI
- 10.10.2022 11:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ, 222/59,222/40,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULVARI,222/37 SOKAK VE CİVARLARI
- 10.10.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TELEFRİK MAHALLESİ,SAKARYAÇAĞDAŞ CADDELERİ,EJDER,BORA,BARAJ YOLU, ZEYTİN,EJDER, MEHMET EFE,ŞELALE,CENK,LEYLAK, ATİLLA,CİHANGİR,TOLGA, TARKAN,CENGİZHAN,LATİN,KÜPE, DEMİRCİ EFE,DENİZ,SİTE,KÜÇÜMLER,K.MEHMET, 1888 SOKAKLAR,İZSU ARITMA TESİSİ,TELEFERİK TESİSLERİ,JEOTERMAL A.Ş
- 10.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,URLA ASFALTI,YENİ CAMİ, KÖRFEZ,ADALAR, AĞRI DAĞI, ÇAMLICA,DERNEK,YEŞİL,EYÜB, KÖROĞLU, YAŞAR DOĞU,LALE,KILIÇ, ÇİĞDEM,ULAŞ,BADEMLİK,SÜMER, EVREN,CAHİT, KÜLEBİ,GAZİ,MECNUN,GÜMÜŞ,ULAŞ, ERTAN,DERNEK,ÇINAR,MEZARLIK,AKÇAKIR, ÇAYIRLI,NERGİS,GÜNDOĞDU,GÜL, SEVGİ,ILICA,SARIŞIN,BAYRAK,GÜRHAN,PALANDÖKEN,OKUTAN, TUR,GÜNDOĞDU, ERTAN,KILIÇ,ÇİĞDEM, ZÜMRÜT,ÇAĞLAYAN,ARDINÇ,10/2 SOKAKLAR,FOLKART YAPI
- 10.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNCİRALTI ,KORUTÜRK MAHALLESİ,MİGROS,MİTHATPAŞA,ÇAĞDAŞ ,ORTANCA,HAKİMİYET,TAYFUN, ÖZAĞAÇ,KAMELYA,GÜLDESTE,ORTANCA,ŞİMŞEK, ÇAĞDAŞ RÜZGAR,1885, 1892,1893/10-1-8-9, 8-9-10-1-10-4 SOKAKLAR
- 10.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ CİVARI
- 10.10.2022 13:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
- 10.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,GİRNE BULVARIGÜN SAZAK BLV.,RÜŞTÜ SARDAĞ CADDESİ,1828/6,1828/7, 1833 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.10.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFLER MAHALLESİ,318,312/1,316,316/1,314 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 10.10.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,848,885,846,895 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.10.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ORHAN SAİK GÖKYAY,RÜŞTÜ ŞARDAĞ CADDELERİ,1828/7, 1833 SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.10.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN,GÜMÜŞPALA,DOĞANÇAY,R.ŞEVKET İNCE MAHALLELERİ,TCK KARŞIYAKA TÜNELİ, İZSU POMPA,TÜNEL
- 11.10.2022 07:00 08:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR,ŞEHITLER,EĞERCI,ÇAYBAŞI MAH BIR BÖLÜMÜ