10 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33068320

İSTANBUL ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 10/10/2022 08:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33120316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 10/10/2022 08:30:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33209425

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32947987

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BÜYÜK SARDUNYA, ORDU, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/10/2022 11:00:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33157316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 10/10/2022 09:30:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32948153

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 10/10/2022 09:30:00 - 10/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32947973

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 669., SAKARYA sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33228316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, KAYALI, OĞUZHAN sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33209477

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR ilçesinde 2022-10-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.