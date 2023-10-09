Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 10 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

10 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 10 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için İstanbul'da hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 20°C.

- Yarın için İstanbul'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü İstanbul'da hava durumu Açık ve Güneşli, sıcaklık 24°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü İstanbul'da hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarılarını takip etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için İzmir'de hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°C.

- Yarın için İzmir'de hava durumu Açık ve Güneşli, sıcaklık 27°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü İzmir'de hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü İzmir'de hava durumu Açık ve Güneşli, sıcaklık 25°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarılarını takip etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Ankara'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°C.

- Yarın için Ankara'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Ankara'da hava durumu Sisli, sıcaklık 19°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Ankara'da hava durumu Sisli, sıcaklık 20°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Ankara'da hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarılarını takip etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Hatay için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Hatay'da hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 28°C.

- Yarın için Hatay'da hava durumu Hafif Yağmurlu ve Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Hatay'da hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Hatay'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°C.

Hava durumu tahminlerinin güncelliğini korumak için yerel hava raporlarına ve güncel uyarılara dikkat etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Adana'da hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 28°C.

- Yarın için Adana'da hava durumu Hafif Yağmurlu ve Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Adana'da hava durumu Bulutlu, sıcaklık 32°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Adana'da hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Adana'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°C.

Hava durumu tahminlerinin güncelliğini sürdürebilmek için yerel hava raporlarına ve güncel uyarılara dikkat etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Antalya'da hava durumu Bulutlu, sıcaklık 29°C.

- Yarın için Antalya'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Antalya'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Antalya'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Antalya'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarıları takip etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Bursa'da hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 21°C.

- Yarın için Bursa'da hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Bursa'da hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Bursa'da hava durumu Sisli, sıcaklık 24°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Bursa'da hava durumu Sisli, sıcaklık 24°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarıları takip etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Van'da hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 19°C.

- Yarın için Van'da hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, sıcaklık 17°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Van'da hava durumu Sağanak Yağmurlu, sıcaklık 16°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Van'da hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Van'da hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarıları takip etmek önemlidir.

10 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir:

- Bugün için Gaziantep'te hava durumu Hafif Yağmurlu ve Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°C.

- Yarın için Gaziantep'te hava durumu Bulutlu, sıcaklık 26°C.

- 11 Ekim 2023 Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°C.

- 12 Ekim 2023 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°C.

- 13 Ekim 2023 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°C.

Hava durumu tahminlerinin güncel tutumunu sağlamak için yerel hava raporlarını ve uyarıları takip etmek önemlidir.