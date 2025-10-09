10 Ekim Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

10 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan içerikler arasında, yürütme ve idareye yönelik yeni düzenlemeler, yasama bölümü kanunları, yargı alanına ilişkin değişiklikler ve güncel kamu ilanları bulunuyor. Ayrıca, yayımlanan kararların tam metinlerine ulaşmak isteyenler için PDF formatında indirme seçeneği de sunuluyor. İşte 10 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan kararların ayrıntıları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Konya İli, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10470)

–– Samsun İli, Atakum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Batı Çevre Yolu Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10471)

–– Ekli Listede Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları ve Kamulaştırma Planları Gösterilen Taşınmazların, Düzce, Ordu ve Gümüşhane İllerinde Meydana Gelen Bazı Afetler Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Barınma İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10472)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Burdur İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10473)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Bolu İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10474)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10475)

–– Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 10476)

–– Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliği

–– Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/35)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/10/2025 Tarihli ve 13856 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/10/2025 Tarihli ve 13857 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

