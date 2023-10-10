Spor severlerin merakla beklediği bu akşamın maç programı belli oldu. Futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok spor dalında heyecan dolu maçlar sporseverleri bekliyor. Peki, 10 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Bugün maç var mı? İşte detaylar...

10 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Bugün maç var mı?

Bu akşam futbol severler için heyecan dolu saatler yaşanacak. Birden çok ligde maçlar oynanacak ve futbol severler bu maçları takip edebilecekler. Hangi takımların maçı olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam kimin maçı var merak konusu oldu. Arama motorlarında kimlerin maçı olduğu sorgulatılıyor. Peki, 10 Ekim bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Bugün maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Kırşehirspor - Şırnak İY / Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor - Çorlu Belediyesi / Ziraat Türkiye Kupası

Isparta Davraz - Sincan Belediyesi / Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor - Gölcükspor / Ziraat Türkiye Kupası