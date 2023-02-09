Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bunun ardından vatandaşlar 10 bin TL yardım parası ne zaman, kimlere verilecek? 10 Bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrasında atılacak adımlarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde bulunan otellerle görüşme yaptıklarını aktaran Erdoğan, çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştıklarına dikkat çekti. Bölgedearama kartalma faaliyetlerinin devam etiğini belirten Erdoğan depremzedeler 10 bin TL tutarında para yardımında bulunacaklarını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar 10 bin TL yardım parası ne zaman, kimlere verilecek? 10 Bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

10 BİN TL YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı. Deprem yardım ödemelerinin depremzedelere şubat ayı içerisde hak sahillerinin hesaplarına yatırılması bekleniliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. 10 bin lira yardımı parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldiği beriltirdi.Bölgede çok sayıda AFAD ekibi arama kurtarılma faaliyetlerini sürdürüyor.