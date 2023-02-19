Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesin gerçekleştirdiği açıklamaların ardından 10 Bin TL YARDIM BAŞVURUSU nasıl yapılır? Merak edildi. 10 bin TL yardım başvuru ekranı da konuya ilişkin olarak başvuruda bulunmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, 10 Bin TL YARDIM BAŞVURUSU nasıl yapılır? 10 bin TL yardım parası ne zaman, kimlere verilecek? 10 bin TL yardım başvuru ekranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrasında atılacak adımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede arama kartalma faaliyetlerinin devam etiğini belirten Erdoğan depremzedeler 10 bin TL tutarında para yardımında bulunacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından 10 Bin TL YARDIM BAŞVURUSU nasıl yapılır? Sorusu gündeme geldi. Peki, 10 Bin TL YARDIM BAŞVURUSU nasıl yapılır? 10 bin TL yardım parası ne zaman, kimlere verilecek? 10 bin TL yardım başvuru ekranı!

10 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı. Deprem yardım ödemelerinin depremzedelere şubat ayı içerisde hak sahillerinin hesaplarına yatırılması bekleniliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. 10 bin lira yardımı parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak. Bu nedenle 10 bin TL yardım başvurusu için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor.