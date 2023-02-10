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10 bin TL deprem yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları ne E Devlet?

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10 bin TL deprem yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları ne E Devlet?

Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Osmaniye, Osmaniye, Kilis, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Peki, 10 bin TL deprem yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Üzücü gelişme sonrası mağdurlara da desteğe başlanırken 10 bin TL deprem yardım başvurusu nasıl yapılır merak edildi.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Yardım depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.

10 bin lira yardımı almak için başvuru olmayacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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