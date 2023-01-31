Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanana kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin Polis memuru alacak. İlana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Peki,10 bin polis memuru alımı ne zaman? 10 Bin Polis memuru başvuru şartları ve tarihleri ne? PMYO nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Resimi Gazetede yayınlana ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 10 bin polis memuru kadrosuna alacağının duyurusunun ardından ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarbaşvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 10 bin polis memuru alımı ne zaman? 10 Bin Polis memuru başvuru şartları ve tarihleri ne? POEM nedir?Detaylar haberimizde...

BRANŞ DAĞLIMI VE KONTEJAN DAĞLIMI NE?

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 10.000 polis memuru kadrosu ihdas edildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzeri 10.000 bin Polis Memuru alımı yapacak.

PMYO NEDİR?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ NELER?

Yeni polis alımları için başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Polis alımının başvurularıhttps://pa.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yılarda yapılan başvuruları incelediğimizde başvuru şartları şu şekilde: