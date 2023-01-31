10 bin Polis memuru alımı ne zaman? 10 Bin Polis memuru başvuru şartları ve tarihleri ne?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanana kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin Polis memuru alacak. İlana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Peki,10 bin polis memuru alımı ne zaman? 10 Bin Polis memuru başvuru şartları ve tarihleri ne? PMYO nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Resimi Gazetede yayınlana ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 10 bin polis memuru kadrosuna alacağının duyurusunun ardından ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarbaşvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 10 bin polis memuru alımı ne zaman? 10 Bin Polis memuru başvuru şartları ve tarihleri ne? POEM nedir?Detaylar haberimizde...
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 10.000 polis memuru kadrosu ihdas edildi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzeri 10.000 bin Polis Memuru alımı yapacak.
Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.
Yeni polis alımları için başvuru şartları ve tarihleri henüz açıklanmadı. Polis alımının başvurularıhttps://pa.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak.
Geçtiğimiz yılarda yapılan başvuruları incelediğimizde başvuru şartları şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak.
- Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
- Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
- KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.
- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
- Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
- Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
- Ceza almamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.