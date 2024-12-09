Üye Girişi
Haberler
İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi

İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Alevler Mardin'den görüntülendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Bakırhan, 'Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

10 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?

10 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Aralık son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor.

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

09.12.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 42,14 TL

Motorin TL/lt: 43,29 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 43,29 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 30,47 TL

Fuel Oil TL/Kg: 27,70 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Alevler Mardin'den görüntülendi
img

Tel Rıfat komutanı, yeni dönemi işaret etti! Türkiye ile ilgili sözleri dikkat çekici
img

Muhalifler, askerlere ne yapılacağına karar verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

10 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao muhtemel 11'ler belli oldu mu? Malmö Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Rüyada kedi yavrusu görmek ne demek? Esad'ın kardeşi Maher Esad kim, ne paylaştı? Serdar Adalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serdar Adalı hayatı ve biyografisi! B1 ehliyeti hangi araçları kullanır? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.