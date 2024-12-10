Üye Girişi
Haberler
İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi

İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Alevler Mardin'den görüntülendi

 Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek

 Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu

Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

10 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

10 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 10 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

10 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Aralık 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/425)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/426)

–– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2025 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/427)

YÖNETMELİKLER

–– Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Eczacıları Birliği Disiplin Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2023/80, K: 2024/142 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/96, K: 2024/143 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/14, K: 2024/145 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/20, K: 2024/146 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2024 Tarihli ve E: 2024/71, K: 2024/147 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"
img

Korku filmi sahnesi gibi! Et reyonunda satışa sunduklarına bakın
img

Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi Antalya elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi 10-11 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi! Adana elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Kamışlı Havalimanı nerede, hangi şehirde? Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ASKİ Ankara su kesintisi! 10 Aralık Polatlı, Şereflikoçhisar, Çankaya su kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.