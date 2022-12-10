10 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Türk İşi Dondurma
02:25 Yeşil Deniz
04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:20 Kalk Gidelim
09:55 Hayallerinin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
17:00 Ana Haber
18:00 Fas - Portekiz
20:00 Gönül Dağı
22:00 İngiltere - Fransa