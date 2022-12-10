10 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 02:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması 03:45 Dünya Kupası Özetler 04:15 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması 06:00 Kupa Saati 07:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması 08:45 Dünya Kupası Özetler 09:20 Orhan Ayhan'la 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 13:25 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor 15:55 Altaş Denizlispor - Altay 18:55 Göztepe - Manisa Futbol Kulübü 21:00 Kupa Saati 22:00 Gündem Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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