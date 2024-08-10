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10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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10 Ağustos Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 10 Ağustos yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 10 Ağustos Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

10 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Güzel Günler
  • 08:00 Deliler Koğuşu (Yerli Sinema)
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Sandık Kokusu
  • 15:45 Aile
  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Haydut (Yabancı Sinema)
  • 01:45 Haydut (Yabancı Sinema)
  • 03:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Bahtiyar Ölmez
  • 10:00 Ankara'nın Dikmeni
  • 14:00 Alan
  • 17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
  • 22:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)
  • 00:20 Islah Adası (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Ateş Kuşları
  • 05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:45 Yabancı Damat
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Yalan
  • 16:00 Password
  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Turnike
  • 22:45 Çok Akustik
  • 01:00 Çok Akustik
  • 02:30 Güneşi Beklerken
  • 04:30 Müzik Arası
  • 05:00 Dönence

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
  • 10:00 Aşk Mantık İntikam
  • 13:15 Memet Özer İle Mutfakta
  • 14:15 Yasak Elma
  • 16:30 Hudutsuz Sevda
  • 19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Sağlık Oluversin Gari (Yerli Sinema)
  • 23:15 Sen Çal Kapımı
  • 23:45 İlk Buluşma
  • 00:45 İlk Buluşma
  • 02:45 Mucize Doktor
  • 06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İki Aile
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Aramızda Kalsın
  • 13:30 Kiralık Aşk
  • 16:30 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
  • 22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
  • 00:30 İstanbullu Gelin
  • 02:30 Kiralık Aşk
  • 02:45 Aramızda Kalsın
  • 05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Tuzak
  • 07:45 Süper Bir Takım
  • 08:00 Bit Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
  • 11:45 MasterChef Türkiye
  • 15:00 Gazete Magazin
  • 20:00 MasterChef Türkiye
  • 00:15 MasterChef Türkiye
  • 02:45 Gazete Magazin Yaz
  • 04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:10 Beni Böyle Sev
  • 07:50 Yedi Numara
  • 09:00 Yeditepe İstanbul
  • 10:10 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)
  • 13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 14:20 Gönül Dağı
  • 17:30 Ana Haber
  • 18:10 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol 3.'Lük Karşılaşması "Brezilya-Türkiye"
  • 20:00 Yeşil Deniz Milenyum (Yerli Sinema)
  • 22:30 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Basketbol Final Maçı
  • 00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:50 Yedi Numara
  • 02:40 Yeditepe İstanbul
  • 02:20 Gönül Dağı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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