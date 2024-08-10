10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 10 Ağustos Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

10 AĞUSTOS CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Deliler Koğuşu (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Haydut (Yabancı Sinema)

01:45 Haydut (Yabancı Sinema)

03:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

14:00 Alan

17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

22:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

00:20 Islah Adası (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Cumartesi

D Cumartesi 13:00 Yalan

16:00 Password

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:00 Çok Akustik

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Müzik Arası

05:00 Dönence

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:15 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sağlık Oluversin Gari (Yerli Sinema)

23:15 Sen Çal Kapımı

23:45 İlk Buluşma

00:45 İlk Buluşma

02:45 Mucize Doktor

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

02:30 Kiralık Aşk

02:45 Aramızda Kalsın

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Bit Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)

11:45 MasterChef Türkiye

15:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI