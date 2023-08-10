10 Ağustos Masterchef mezelerde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 10 Ağustos haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 10 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 11 çeşit meze menüsünde kazananlar kim oldu? Mezelerde kazananlar kim? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 10 AĞUSTOS GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün 11 çeşit meze yapıldı. Menü şöyle:
- - Deniz Börülcesi Salatası
- - Atom
- - Levrek Marin
- - Beyin Salatası
- - Midye Pilaki
- - Ahtapot Salatası
- - Taze Barbunya Pilaki
- - Arapsaçı
- - Patlıcan Çığırtma
- - Nuraniye
- - Girit Kabağı Tava
MASTERCHEF MEZELERDE KAZANANLARI KİMLER?
Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 11 çeşit meze yaptı. Kazanan tabaklar aşağıdaki gibidir.
Menüler ve kazanan takımlar şu şekilde:
- - Deniz Börülcesi Salatası kazananı : MAVİ TAKIM
- - Atom kazananı : MAVİ TAKIM
- - Levrek Marin kazananı : KIRMIZI TAKIM
- - Beyin Salatası kazananı : KIRMIZI TAKIM
- - Midye Pilaki kazananı : KIRMIZI TAKIM
- - Ahtapot Salatası kazananı : MAVİ TAKIM
- - Taze Barbunya Pilaki kazananı : KIRMIZI TAKIM
- - Arapsaçı kazananı : MAVİ TAKIM
- - Patlıcan Çığırtma kazananı : MAVİ TAKIM
- - Nuraniye kazananı : KIRMIZI TAKIM
- - Girit Kabağı Tava kazananı : MAVİ TAKIM
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (6-5)
Kırmızı takım birazdan kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.