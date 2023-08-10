10 Ağustos Masterchef mezelerde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 10 Ağustos haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 10 Ağustos Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 11 çeşit meze menüsünde kazananlar kim oldu? Mezelerde kazananlar kim? İşte detaylar...