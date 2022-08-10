10 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Özetler
03:00 5. İslami Dayanışma Oyunlarıaçılış Töreni
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Kamerun -
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:25 2023 Cev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Eleme Karş. T
19:00 Spor Merkezi
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü