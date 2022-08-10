10 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:30 Özetler 03:00 5. İslami Dayanışma Oyunlarıaçılış Töreni 05:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Kamerun - 14:00 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol Transfer 17:25 2023 Cev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Eleme Karş. T 19:00 Spor Merkezi 21:00 Aktüel Futbol Transfer 23:00 Transfer Günlüğü InterSinema.com / TV Futbol Trt TV Haberler

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