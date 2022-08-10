Haber : 10 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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10 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

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10 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 Özetler

03:00 5. İslami Dayanışma Oyunlarıaçılış Töreni

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 5. İslami Dayanışma Oyunları Futbol Karşılaşması Kamerun -

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:25 2023 Cev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Eleme Karş. T

19:00 Spor Merkezi

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Transfer Günlüğü

InterSinema.com / TV

Futbol Trt TV Haberler

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