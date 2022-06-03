10 6 tansiyon normal mi? Düşük tansiyon nedir? Yüksek tansiyon kaç olmalı? - Haberler

10 6 tansiyon normal mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Tansiyon, genellikle sebebi bilinmeyen genetik bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Ailede tansiyon hastalığı olanlar ciddi risk altındadır. Kişi ne kadar kiloluysa, tansiyonu o kadar yükseliyor. 10 6 tansiyon normal mi? Düşük tansiyon nedir? Yüksek tansiyon kaç olmalı?

10 6 TANSİYON NORMAL Mİ?

Normal- Büyük tansiyon 12, küçük tansiyon 8. Yüksek – Büyük tansiyon 13.5, küçük tansiyon 8.5'in üstünde. Düşük – Büyük tansiyon 10, küçük tansiyon 6'dan az olanlar.

Ancak uzmanlar, kişilerin kendi tansiyon aralıklarının olduğunun da altını çiziyor. Bu nedenle tansiyonunuzu sık sık ölçerek en doğru aralığı bulmak önemlidir.

DÜŞÜK TANSİYON NEDİR?

Düşük tansiyonu olan insanlar yüksek veya hatta normal tansiyonu olan insanlardan daha uzun yaşama eğilimine sahip olabilirler. Bunun için düşük tansiyon tercih edilebilir bir durum gibi gözükebilir.

Fakat, insanların büyük bir kısmı için anormal derecede düşük tansiyon baş dönmesine ve bayılmalara neden olabilir. Daha ağır vakalarda, düşük tansiyon hayatı tehdit edici bile olabilir.

Bir birey için düşük tansiyon olarak kabul edilen şey başka biri için normal olabilmektedir. Tıp uzmanları tansiyonu genellikle sadece semptomlara neden olursa çok düşük olarak kabul etmektedirler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Düşük tansiyon arzu edilebilir görünebilir ve bazı insanlar için sorun yaratmaz. Bununla birlikte, birçok insan için anormal derecede düşük kan basıncı (hipotansiyon) baş dönmesine ve bayılmaya neden olabilir. Şiddetli vakalarda, düşük tansiyon hayati tehlike oluşturabilmektedir.

Üst sayı (sistolik) için 90 milimetre cıva (mm Hg) veya alt sayı (diyastolik) için 60 mm Hg'den daha düşük bir kan basıncı okuması genellikle düşük kan basıncı olarak kabul edilir.

Düşük tansiyonun nedenleri dehidrasyondan ciddi tıbbi rahatsızlıklara kadar değişebilir. Tedavi edilebilmesi için düşük tansiyonunuza neyin neden olduğunu bulmak önemlidir.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağıdaki gibi belirtiler almaya devam ederseniz kan basıncınızı kontrol ettirin: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

• Baş dönmesi veya baş dönmesi

• Hasta hissetmek

• Bulanık görme

• Genel olarak zayıf hissetmek

• Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

• Bayılma

Bu, kan basıncınızın çok düşük olduğu anlamına gelebilir.

Ayağa kalktığınızda veya aniden pozisyon değiştirdiğinizde belirtiler görüyorsanız, postural hipotansiyonunuz olabilir.

Kan basıncınızı nasıl kontrol edersiniz

Kan basıncınızı kontrol edebilirsiniz:

• Bir eczacının bunu yapıp yapamayacağını sorarak

• Bir uygulama hemşiresinden veya GP'den bunu yapmasını isteyerek

• Evde bir tansiyon ölçer kullanarak evde kendiniz yapın – Blood Pressure UK, bir tansiyon ölçme cihazı seçme hakkında bilgi sahibidir

Düşük tansiyon, 90/60 mmHg'den düşük bir ölçümdür.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLEİRNİ KENDİNİZ NASIL HAFİFLETİRSİNİZ?

• Oturmaktan ayağa kalkmak için yavaşça kalkın.

• Yataktan kalkarken dikkatli olun - yalandan oturmaya ve ayakta durmaya yavaşça geçin

• Yatağınızın başını tuğla veya ağır kitaplarla yaklaşık 15 cm (6 inç) yükseltin

• Küçük, sık öğünler yiyin – yemek yedikten sonra uzanmak veya bir süre hareketsiz oturmak da yardımcı olabilir

• İçtiğiniz su miktarını artırın

DÜŞÜK TANSİYONUN NEDENLERİ

Kan basıncınız günün saatine bağlı olarak değişebilir. Gün içinde kademeli olarak artar.

Ne yaptığınız ve nasıl hissettiğiniz de onu etkileyebilir.

Düşük tansiyonun birçok olası nedeni vardır. Zinde ve sağlıklı olduğunuz için düşük olabilir veya ailenizden miras almış olabilirsiniz.

Bazı insanlar yaşlandıkça düşük tansiyon geliştirir.

Ayrıca şunlardan da kaynaklanabilir:

• Hamile olmak

• diyabet gibi bazı tıbbi durumlar

• bazı ilaçlar

KÜÇÜK TANSİYONUN NORMAL DEĞERLERİ KAÇTIR?

Küçük tansiyon değerleri, belli olan bir değerin altına düştüğü zaman sorunları da beraberinde getirir. Özellikle düşük tansiyonun 60 mm altına düşmesi büyük sorunlar teşkil eder. Bu sebepten dolayı bu değer altına düşmemesi, düştüğü zaman da ise acil müdahale yapılması gerekir. Küçük tansiyon normal değerinin ise 70 ila 90 aralığında olması gerekmektedir.

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