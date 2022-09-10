10 - 11 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!

Gaziantep'te elektrik ne zaman gelecek? 10 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Eylül'de Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi..

Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:

ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKYOL, SADIK ÇAVUŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOZOKLAR, 95012 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAMLI, 109001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OCAKLAR, 97192 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKDERE, 92019 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAYRAMLI, 109005 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KÜÇÜKKIZILHİSAR, 104001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 09.09.2022 14:35 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FIRAT, 96001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAMAÇTEPE, 137001 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAKARYA, ŞAM ŞEYHİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAKMAK, GAZİOSMAN PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAKMAK, HALEPLİOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜCAHİTLER, 52070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SANAYİ, 60157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÖZGÜRLÜK, 57113 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖLLÜCE, Ş.MEHMET COŞKUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YIĞINLI, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİRSULTAN, 59087 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAÖNÜ, 42085 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.