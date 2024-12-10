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10-11 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi!

10-11 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi!
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Konya'nın bazı ilçelerinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Konya Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi listesine göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı. 10 Aralık Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor.

Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri için MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

10-11 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi!

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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