10 - 11 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 10.12.2022 00:00 04:00 Bakım Çalışması BEYDAĞ İLÇESI TÜM MAHALLELERI ( TEİAŞ ÇALISMASI )
- 10.12.2022 00:00 04:00 YG TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması KIRAZ İLÇESI TÜM MAHALLELERI
- 10.12.2022 00:00 04:00 YG TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması ÖDEMIŞ İLÇESI TAMAMI
- 10.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ADALET,MANSUROĞLU,TEPEKULE,OSMANGAZİ MAHALLELERİ,NAİL ÖZKARDEŞ, ENRİCO ALİBERTİ
- 10.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle KAZIM DİRİK,ÇINAR,BARBAROS,YEŞİLOVA,GAZİ OSMAN PAŞA,YILDIRIM BEYAZIT, RAFET PAŞA, KARACAOĞLAN,KOŞUKAVAK MAHALLELERİ, EKSEL BİMETAL,YILPAR A.Ş.,SANEK GIDA,APAK AMB., ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ,VAROLAN OTO, EGESAN OTO,TEZCAN SAÇ,ERKAY DEMİR,DYO BOYA ,UFUK ISICAM,ÖZMEN DERİ, OTOKOÇ,ŞENLER MAK.,AFA SANAYİ
- 10.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇINARLI MAHALLESİ, ADLİYE SARAYI B/C,OTOKOÇ OTOMOTİV,PTT ÖZEL
- 10.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ÇANKAYA,MURAT REİS,TURGUT REİS,GÖZTEPE,KILIÇ REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ
- 10.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle VATAN,MALİYECİLER,BASIN SİTESİ,ARAP HASAN,TAHSİN YAZICI,BAHÇELİEVLER, ADNAN SÜVARİ, GÜLYAKA,KAZIM KARABEKİR,ESENYALI,ESENLİK MAHALLELERİ, İZ-SU GEN. MD.LÜĞÜ,BAŞBAKANLIK HİZ. BİNASI,KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
- 10.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI,ONUR,TELEFERİK MAHALLESİ,ATA,SAKARYA,MİTHATPAŞA CADDELERİ, ÇİÇEK,SÖĞÜT, BÖĞÜRTLEN,ÇİTLENBİK,BEGONYA,KANİ,SELLUKA ZÜMRÜT,SÜMBÜL,BADEM,SALKIM,DALYA,M.KEMAL, FATMA KADIN,KAVAKLIDERE,KARAKULAK,K.MEHMET,ENVER PAŞA,ANBER,ATLAS,ATEŞ,AKASYA,ARDIÇ, ATA, ÇETİNKAYA,DAVUT,SÜVARİ,SULTAN,MALKOÇ,SAKARYA,K.KARABEKİR,EKREMALİ,EKREM,GAZİLER, DEMİRCİEFE,ÇETİN,DAVUT,KÖPRÜLÜ,1881,1881/1,1881/2-3,1882, 1883,1897,MENEKŞE,Ş.NEDİM,E.GAZİ, DUMLUPINAR,ORHAN VELİ,KÖROĞLU,KERİME, GÜMÜŞPALA SOKAKLAR VE CİVARI,KOÇTAŞ,İŞ BANKASI EVLERİ,SEVGİ YOLU,YENİ BALÇOVA BELEDİYE SARAYI
- 10.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,DOĞANAY,KAZIM KARABEKİR,RAFETBELE,VATAN MAHALLELERİ, YILDIZ, TÜRBE,FARUK AKAR KARASU CADDELERİ,1929,2918,2930,2946,2947,2949,2951, 2952,2953,2957,2958,9004,9006,9008,9010 SOKAKLAR VE CİVARI
- 10.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİNDE BULUNAN BERK BORU,SANDALYECİ, AVEA BAZ İSTASYONU, İNTER EXPRESS, İZMİR DOKUZ EYLÜL EĞİTİM A.Ş.
- 10.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ,336,228 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 10.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAH. YUKARI KIZILCA YOLU TAMAMI VE CIVARLARI
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERI VE CIVARLARI TR-2
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. 902 -903-904-905-906-907-908- SOKAKLAR CIVARI TR-2
- 10.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH. UĞUR MUMCU CAD. CIVARI M-939
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD M-29
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAH METROPOLIS BULVARI BIRKISMI 5155,5159,5147,5149,5179 SOKAKLAR VE CIVARI TR-51
- 10.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAH METROPOLIS CAD BIR KISMI 5013 SOKAKLAR VE CIVARI TR-63
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI, GÜVENDIK MH. 136, 133, YALI, 117, 114. SK., 112. SK., 118. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 145, 135. SK., 148. SK., 115. SK., 113. SK., İSIMSIZ9, 147 L-257
- 10.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HACI İSA, YELALTI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 10.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER, YAĞCILAR, ZEYTINLER, DEMIRCILI MAHALLELERIDIR
- 10.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR, ÖZBEK, GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, ALTINTAŞ, DEMIRCILI MAHALLELERIDIR
- 10.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
- 10.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN - KULESAN , EKOLEJIK TARIM , OLIMAR MADEN , EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ , ÖZEL TRAFOLARI
- 10.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR İNÖNÜ MAHALLESI 139,154,156,160,170,166,164 SOKAKLAR ZEKI ÖZTAŞ,YAVUZ SULTAN SELIM,FATIH SULTAN CADDELERI
- 10.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-58 A KOLU - MORDOĞAN KÖRFEZ MEVKII , KÖRFE KÜME EVLERI BIR KISMI
- 10.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI MAHALLESİ,ÖZEL TRAFOLAR
- 10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ CİVARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI, ATATÜRK MAHALLESI, ALAKEÇILI, SOĞUKKUYU, MOLLA ÖMER MEVKII, KALEARKASI CIVARI, BEYDAĞ DEVLET HASTANESI, NAZILLI YOLU CIVARI, BEYKÖY YOLU CIVARI
- 10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES İLÇESI EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 10.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR,GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR .
- 10.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK ,BARBAROS MAHALLESİ,HBT ÖZEL GÖZ HAST.
- 10.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR,ÇINARLI,MERSİNLİ,YENİŞEHİR MAHALLELERİ,TÜRKERLER HALKAPINAR BOMONTİ BİNALARI,YENİ ADLİYE EK BİNASI,1587,2818,2821,2822,2823,2824,2828,2829,2830,2831,2833,2834, 2835,2836,2837,2841,2842,2843 SOKAKLAR İLE FATİH CADDESİ,İZSU DM,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ,GÖZDE HASTANESİ,MB.İNŞ. ALTYAP.TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş.
- 10.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICE, YELALTI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 10.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-329
- 10.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 10.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ KISMEN
- 10.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER, ÇAMLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 10.12.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR, ÖZBEK, GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, ALTINTAŞ, DEMIRCILI MAHALLELERIDIR
- 11.12.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. VE BÖLGESI TAMAMI
- 11.12.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 11.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN VE CİVARLARI
- 11.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 289, 336, 338, 348 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 11.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,TURGUT ÖZAL CADDESİ,2373,2372,2340,2342 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 11.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANLAR,FEVZİ PAŞA,OĞUZLAR,AKDENİZ,ETİLER,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,KEMERALTI, MİMAR KEMALLETTİN CADDESİ,ONKOMER ONKOLOJİ MERKEZİ,HAYSU ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ,NURİ KÜÇÜK OTEL,SEVKON GAYR.,GAZİ BULVARI,ÇANKAYA SEMTİ BİT PAZARI,856,858,1362,1364,1369, 1415 SOKAKLAR VE CİVARI,GÜMRÜK REDRESÖR BİNASI,İMAM HATİP LİSESİ,TÜRK TELEKOM,ATAKALP, ARMİS OTEL
- 11.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , İMECE , BIZIMKILER , YAMAÇ EVLERI , BÜYÜKKENT , SITELERI , YENILIMAN MEVKII BIR KISMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ , DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI ,
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (E KOLU)
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR, CUMHURIYET, İNÖNÜ, UMURBEY MAHALLELERI
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI (TR-3)
- 11.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR FEVZI ÇAKMAK MAH YAZIBAŞI TOKI BAHÇELI EVLER MAHALLESIN CADDELERI
- 11.12.2022 09:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAH. ÇILEME MAH.
- 11.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ALMAK TM KAREL1, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-1 PRİMER, ABALIOĞLU YAĞ ÖZEL TR-2, HOROZGEDİGİ KÖYÜ , BAZTAŞ MADENCİLİK TR-2 ÖZEL, EGELİM DEPOLARI ÖZEL TR, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş, EGE DEMİR ÖZEL, AKÇANSA ÖZEL TR, KAREL ÖZEL TR, BAZTAŞ PETROL A.Ş., KILIÇLAR KÖK M-262, KAREL DM, BAZTAŞ KÖK, HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İST.END.A.Ş. ÖZEL TR, EGELİM LOJİSTİK ARKAS ÖZEL TR, KAREL DEMİR TEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 11.12.2022 10:00 18:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ALMAK TM KAREL 2 SERDAR ÇETİN ÖZEL TR, GÖKÇİMEN ÖZEL TR, TUSA PETROL TURİZM ÖZEL TR, MEHMET PIÇAKCI ÖZEL TR, EGELİM KÖK, MCG KÖK, EGELİM LOJİSTİK ÖZEL, MCG AKARYAKIT ÖZEL TR, İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. ÖZEL TR, KAFKAS BETON ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 11.12.2022 10:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MARUFLAR-AVUNDUK-BALABAN VE CİVARLARI
- 11.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ METRO KONFEKSİYON TEKSTİL,ELİF KOZMETİK ÜRÜNLERİ, DEMİRIŞIK TEKSTİL, NEVZAT ONAY AYAKKABI,DENİZBANK,EGENET ÖZEL,10.JANDARMA TUGAY KOMUTANLIĞI,İZSU YEŞİLÇAMLI POMPASI,YEŞİLÇAM KÖYÜ,2002,2008,2009,2013 SOKAKLAR,AMBARLAR KAVŞAĞI,KEMALPAŞA CADDESİ,PINARBAŞI,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13 NOLU AMBARLAR, EFES ÇADIR,ERKOÇ BETON TESİSLERİ,BEMAŞ BETON,POMZA EXPORT,TT AVEA BAZ İST.,ÖZALTIN İNŞAAT KURUMSAL PETROL MADEN,İKSAŞ,İZBETON A.Ş., BATIBETON, BURKAY İNŞ.MADENCİLİK,BORNOVA BLD TEMİZLİK İŞLERİ, ÖZALTIN İNŞAAT VE CİVARLARI
- 11.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1185/41-1185/42-1201 SOKAKLAR VE CİVARI
- 11.12.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN ,ALSANCAK,KOCAKAPI ,İMARİYE,HİLAL,YENİŞEHİR,BALLIKUYU, VEZİRAĞA,YEŞİLDERE, HALKAPINAR,AKARCALI MAHALLELERİ, MÜRSEL PAŞA BULVARI,KIBRIS ŞEHİTLER CADDESİ,TALATPAŞA BULV.,954-954/1-1039-1039/1-1052,1053,1054,1055,1070,1079,1080,1082,1083,1084,1085,1086,1087, 1088,1091, 1093,1095,1101-1102-1103-1104-1041-1063-1281,1355,1439,1440,1448,1114,1115,1116, 1118,5295,5296,5297,5298,5299,5300,5313,5314,5315,5333,5333/1 SOKAKLAR VE CİVARI,ALSANCAK YAPI KREDİ DEPOLARI,DİKKAYA, ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU, TRAFİK BİNASI
- 12.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH.- KURTULUŞ MAH. BEYLER ÇAYIRI MEVKİİLERİ
- 12.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİGARAJ VE CİVARLARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMET PAŞA MAHALLESİ 287,336,SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 12.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İMARİYE,1.KADRİYE,ÇİMENTEPE MAHALLELERİ,KALE,600,604,607,609,629,690,694, 697/2,698,737 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FIRAT MAHALLESİ,287/1,287/3,287,647/12 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZGÜR MAHALLESİ,3885-3885/1-3896/1-6897-3900-3900/1-39004/4-3900/5-3900/6-3900/7-3907-3908-3924-3924/2-3925-3926-3927-3974-3980 SOKAKLAR VE CİVARI
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 A KOLU
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (E KOLU)
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AÇAKÖY MAH. DEREKÖY MAH.
- 12.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI, TÜRKMEN, ÜÇEYLÜL MAHALLELERI