10 - 11 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 11 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34564920

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, EREN, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-168, G-169, G-170, G-171, G-172, G-174, G-175, G-176, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-183, G-184, G-186, G-187, G-188, G-189, G-217, G-218, G-219, G-220, G-220/1, G-222, G-515, G-516, G-518, G-520, G-521, G-523, G-524, G-526, G-527, G-550, G-551, G-552, G-553, G-554, G-555, G-557, G-558, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-737, G-77, G-790, G-792, G-793, G-794, G-795, G-796, G-797, G-802, G-843, G-861, G-862, G-863, G-931, GAZİ, UĞUR MUMCU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 486., 487., OZANLAR sk bölgelerinde 10/12/2022 00:00:00 - 10/12/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34563304

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2209., KARAKOL, NİDA sk bölgelerinde 10/12/2022 09:00:00 - 10/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34570203

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah KIZILIRMAK, TALATPAŞA sk bölgelerinde 10/12/2022 09:00:00 - 10/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34565435

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1204. sk / PINAR mah 1247., 1248., 1252., 1253., 1254., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 10/12/2022 09:00:00 - 10/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34569206

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 10/12/2022 09:00:00 - 10/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34557712

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599., 604., BARBAROS, GAZİ, KARADENİZ sk bölgelerinde 10/12/2022 09:00:00 - 10/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34565081

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, AKASYA 4, AKIN 1, AKMAN, ALYANAK, ARZUM, ATAN, ATMACA 1, BALIKÇI, BILDIRCIN, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DORUK, DİKMEN, DİLMEN, ERDEM 2, ERTÜRK, ERÇİL, ESENYEL, ESİNEL, GRUP, GÖKBERK 1, GÖKHAN, GÖREN, GÖZDAĞI, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜRLER, GÜVERCİN 2, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HASAN, HASIRCILAR, HÜNER, HÜR, KARDELEN, KAVAKLIKENT, KEMER, KIYI, KUDRET, KUMSAL, KİRAZ, LADİN 1, MEDENİ, MERT, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NEHİR, NİL, NİMET, OLGUN, ORHUN, PAPAĞAN, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, RÜZGAR 1, SAKA, SEMA 1, SERAP, SEVGİ 1, SEVİM 1, SEVİNÇ 1, SILA, SUSAM, SİNEM 1, TAN 1, TAYFUN, TOROS 1, TUBA, TURAN, UÇAR, VATAN 1, YAVRU, YAVUZ 1, YAĞMUR 2, YAŞAR, YENİ CAMİ, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, YÖRÜK, YÜCE, ZAMBAK 4, ZİRVE, ÇAĞDAŞ 3, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, ÖZGENALP, İSTİKBAL 1, ŞANLI, ŞÜKRAN 1 sk / SİNANOBA mah ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 10/12/2022 01:00:00 - 10/12/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH ilçesinde 2022-12-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34571500

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 10/12/2022 00:00:00 - 10/12/2022 00:10:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34571508

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 10/12/2022 04:00:00 - 10/12/2022 04:10:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34569208

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 10/12/2022 13:00:00 - 10/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.