Hem su hem de petrol ile beraber birçok yiyecek adına kullanılan variller, farklı renklere sahip ve standart bir boyut üzerinden ele alınmaktadır. Bu nedenden dolayı standart olarak varilin litre üzerinden hesaplandığını söylemek mümkün. Peki, 1 varil petrol kaç litre? 1 varil petrol kaç litre benzin çıkar?

1 varil petrol kaç litre? Hem su hem de petrol ile beraber birçok yiyecek adına kullanılan variller, farklı renklere sahip ve standart bir boyut üzerinden ele alınmaktadır. Bu nedenden dolayı standart olarak varilin litre üzerinden hesaplandığını söylemek mümkün. Peki, 1 varil petrol kaç litre? 1 varil petrol kaç litre benzin çıkar? İşte detaylar...

1 VARİL PETROL KAÇ LİTRE?

Türkçede ticari anlam dışında kısa olarak 1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir.

Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. gallon´udur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir.

1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir.

Örneğin: 1 bbl = 158.987 litre, 1 Mbbl = 158,987.00 litre

1 Varil Petrolün Kg ve M3 (Metreküp) Karşılığı Kaçtır?

Variller aynı zamanda kilogram ve metreküp üzerinden de ele alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda bir varil petrolün kaç kilogram veya ne kadar metreküp olduğunu söylemek mümkün.

1 varil petrol = 120 kilogram gelir.

1 varil petrol = 0,01 metreküp gelir.

Görüldüğü üzere 1 varil petrol hem kilogram hem de metreküp açısından bu şekilde hesaplanmaktadır. Tabii bu doğrultuda petrolün varil içerisine ne kadar konmuş olduğuna bağlı şekilde miktar değişkenlik gösterebilir. Ancak bu değişkenlik çok küçüktür ve o bu sebepten dolayı standart yapı olarak yukarıdaki miktarlar ele alınır. Aynı zamanda bu miktarın ham petrol üzerinden hesaplandığını da söylemek gerekir.

Türleri

Variller, endüstride birçok alanda kullanıldığı gibi tehlikeli atıkların taşınmasında ve depolanmasında da kullanılmaktadır. Tehlikeli atıklar için kullanılan variller, lisanslı geri kazanım tesislerinde tekrar sanayide kullanılmak üzere yenilenmektedirler.

200-220 lt Tapalı Sac Varil

Genellikle içerisine sıvı mamuller konan 200 Lt.'lik ambalajlardır. Yenileme işlemleri; içinin temizlenmesi, hava ile şişirilmesi, sızdırmazlık testi yapılması ve dışının boyanması geri kazanım için yapılan işlemlerdir. Bu varil tipi aynı zamanda tapalı varilleri, kenar kesme ve kenar kıvırma işlemleri ile çemberli saç varile dönüştürülebilme özelliğine sahiptir.

200-220 lt Çemberli Sac Varil

İçerisine tapalı saç varillere göre daha katı mamuller konan ambalajlardır.