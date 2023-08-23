1. Tip KYK yurtları kaç kişilik? 1. Tip KYK yurtları ne demek, kaç kişi kalıyor?

KYK yurtları için ödenecek olan tutarın farklılık göstermesi nedeniyle KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler tarafından 1. Tip KYK yurtları kaç kişilik? Merak ediliyor. Peki, 1. Tip KYK yurtları kaç kişilik? 1. Tip KYK yurtlarında kaç kişi kalıyor?

1. Tip KYK yurtları kaç kişilik? Sorusu, yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala merak ediliyor ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle yaz tatilin sona yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. KYK yurtlarında fiyatlandırmalar nedeniyle KYK tipleri arasındaki farklar da araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 1. Tip KYK yurtları kaç kişilik? 1. Tip KYK yurtlarında kaç kişi kalıyor?

1. TİP KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

1. Tip KYK yurtları genellikle 4-6 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. 1. Tip KYK yurtları yurt tipleri arasında en ucuz olan yurt tipidir.

KYK YURTLARINDA TİP NE DEMEK?

KYK yurtlarında tip, yurdun kalitesini belirtmek için kullanılan sistemdir. KYK fiyatları yurtların tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle yeni yapılan, daha az kişinin bulunduğu yurtlar bu durumda daha pahalı olmaktadır.

KYK FİYATLARI NE KADAR?

KYK fiyatları yurtların sınıf tipine göre değişiklik göstermektedir. 2021-2022 öğrenim döneminde birinci tip KYK yurdu 379 TL idi, altıncı tip KYK yurdu ise 615 TL'ydi.