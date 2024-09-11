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1 Temmuz yükseleni nedir? 1 Temmuz yükselen burcu

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1 Temmuz yükseleni nedir merak ediliyor. 1 Temmuz'da doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Temmuz yükseleni nedir? 1 Temmuz burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Temmuz yükselen burcu hesaplama...

1 Temmuz yükseleni! 1 Temmuz yükseleni nedir merak ediliyor. 1 Temmuz'da doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Temmuz yükseleni nedir? 1 Temmuz burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Temmuz yükselen burcu hesaplama...

1 TEMMUZ YÜKSELENİ NEDİR?

1 Temmuz doğumluların Güneş burcu Yengeç burcudur. Yengeç burcu, duygusal, şefkatli ve aileye bağlı bireylerle tanınır. Bu burç, içsel huzurunu ailesinde ve sevdiklerinde bulur. Yengeç insanları sezgileri güçlü, koruyucu ve yardımseverdir. Genellikle çevrelerindeki insanlara karşı büyük bir empati beslerler.

Yükselen burç, doğum saatine göre farklılık gösterir. 1 Temmuz doğumlular için sıkça görülen yükselen burçlar İkizler, Yengeç veya Aslan olabilir. İkizler yükseleni bu kişilere sosyal, entelektüel bir yapı katarken, Yengeç yükseleni daha duygusal ve koruyucu bir karakter sunar. Aslan yükseleni ise kişiyi daha lider ruhlu, özgüvenli ve gösterişli yapar.

Sabah erken saatlerde doğanlar genellikle İkizler yükselenine sahip olabilir. Bu durumda, daha sosyal, iletişimci ve meraklı bir yapı ortaya çıkar. Eğer öğleden sonra doğduysanız, Yengeç yükseleniyle daha duygusal, sezgisel ve aile odaklı bir yapıya sahip olabilirsiniz.

1 TEMMUZ YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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