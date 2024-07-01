1 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İl il hava durumu tahminleri!
1 Temmuz tarihindeki hava durumu raporu yayınlandı. Havanın nasıl olacağı merak eden vatandaşlar için güncel bilgiler verildi. Bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1 Temmuz (bugün) hava nasıl olacak? İşte detaylar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1 TEMMUZ HAVA DURUMU
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 32 derece
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık 37 derece
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık 39 derece
Samsun: Parçalı bulutlu 30 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. 26 derece
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 19 derece
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece