Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 1 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Peki 1 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 1 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

1 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

1 Temmuz Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.