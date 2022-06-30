1 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 1 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni! - Haberler

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1 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 1 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Haberler.com - Gündem
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1 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 1 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı mı Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 1 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 1 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. Peki 1 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 1 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni!

1 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

1 Temmuz Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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