1 Tam altın ne kadar 2023? Güncel Altın Fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 19 Ekim Altın fiyatları ne kadar?
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Tam altın ve çeyrek altın ne kadar olduğu araştırılırken güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 19 Ekim altın fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları!
Altının gram fiyatı ve tam altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.658,8 liradan tamamladı. Tam altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…
Altının gramı 1.787 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Tam altın 11.971,0000 TL'den satışa sunuluyor.
Çeyrek altın 3 bin liradan alıcı buluyor.
Dün günü 28,01 seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. Kur, 28,50 ile rekor tazeledi.