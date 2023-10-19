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1 Tam altın ne kadar 2023? Güncel Altın Fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 19 Ekim Altın fiyatları ne kadar?

Tam altın ve çeyrek altın ne kadar olduğu araştırılırken güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 19 Ekim altın fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları!