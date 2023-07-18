1 Sterlin, Pound kaç TL ve Sterlin ne kadar araştırılıyor. 18 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru gündeme geliyor. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi. 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 18 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! merak ediliyor. Peki, 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 18 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru!

1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 18 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru merak ediliyor. Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirdi. 1 Sterlin, Pound kaç TL ve Sterlin ne kadar araştırılıyor. 18 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru gündeme geliyor. 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 18 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! Detaylar haberimizdedir…

1 STERLİN KAÇ TL?

1 Sterlin 35,23 Türk Lirası

POUND KAÇ TL?

1 Pound 35,23 TL

STERLİN NE KADAR?

Yurt içi piyasaların odağı perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrilirken; Sterlin 35,23 Türk Lirası

18 TEMMUZ GÜNCEL STERLİN/POUND KURU

Güncel Sterlin/Pound kuru 35,23 TL

Altın, yatırımcıların Çin'deki durgun toparlanmanın küresel büyüme üzerindeki etkisi ve Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünde sona yaklaştığına dair işaretleri değerlendirmesiyle tahvil getirilerinin düşmesi sonrası yükseldi. Spot altın ons başına 1.960 dolardan işlem görüyor. Gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.684 TL rekor tazeledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.780 lira, Cumhuriyet altını da 11.230 liradan satılıyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay politika faizini 25 baz puan artırarak "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen altına talebin arttığını ifade etti. Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu