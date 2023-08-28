1.sınıflar ne zaman açılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokulların açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2023 İlkokullar ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

Okulların açılmasına az bir süre kala okulların açılış tarih gündeme geldi. 1.sınıfların ne zaman okula başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ilkokulların ders zilini ne zaman çalacak araştırılmaktadır. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak? 2023 İlkokullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

2023-2024 YARIRIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre 1. dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

1.SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre okullar 11 Eylül tarihinde açılacaktır. Anaokul ve 1.sınıfla uyum haftası kapsamında 4 Eylül Pazartesi günü okula başlayacaklardır.