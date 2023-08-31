Yaz tatilinin sonuna gelinmesi ile birlikte veliler tarafından 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023? Sorusu internet üzerinde sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023? 1. sınıflar okula ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

1. sınıflar ne zaman açılacak 2023? Sorusu, yaz tatilin sonuna gelinmesi ile birlikte veliler tarafından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak 2023? 1. sınıflar okula ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre okullar 11 Eylül tarihinde açılacaktır. Anaokul ve 1.sınıfla uyum haftası kapsamında 4 Eylül Pazartesi günü okula başlayacaklardır. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacaktır. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.