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1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL (Dominik Cumhuriyeti)?

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1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL (Dominik Cumhuriyeti)?

Survivor 2023'te yapılan açık artırma oyununda yarışmacıların yaptığı alışverişler sonrası 1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL, merak edildi.

Survivor açık artırma oyunu izleyicileirn ilgi odağı oldu. Yarışmacılar yemekler için ihaleye girerken Peso kullandı. Peki, 1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL?

1 PESO KAÇ TL?

1 Türk Lirası: 2,88 Dominik Pesosu

SURVİVOR 15 MART AÇIK ARTIRMA KAZANANLARI KİMLER?

Poğaça kazananı : 250 pezo ile Asena

Poğaça kazananı : 250 pezo ile Murat

Yumurta kazananı : 100 pezo ile Nefise

2 poğaça kazananı : 400 pezo ile Batuhan

İçli köfte kazananı : 300 pezo ile Nefise

Lazanya kazananı : 500 pezo ile Fatih

Tavuk şiş kazananı : 450 pezo ile Elanur

Su böreği kazananı : 450 pezo ile Asena

Adana dürüm kazananı : 800 pezo ile Aziz

Çiğköfte kazananı : 250 pezo ile Halil

Adana dürüm kazananı : 700 pezo ile Yusuf

Kanat kazananı : 300 pezo ile Alper

Sezar salata kazananı : 550 pezo ile Asena

Cheesecake kazananı : 1000 pezo ile Merve

Pirzola kazananı : 450 pezo ile Kürşat

Lahmacun kazananı : 500 pezo ile Murat

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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