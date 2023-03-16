1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL (Dominik Cumhuriyeti)?
Gündem Haberleri
Survivor 2023'te yapılan açık artırma oyununda yarışmacıların yaptığı alışverişler sonrası 1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL, merak edildi.
Survivor açık artırma oyunu izleyicileirn ilgi odağı oldu. Yarışmacılar yemekler için ihaleye girerken Peso kullandı. Peki, 1 peso kaç TL, 100, 250, 1000 Peso kaç TL?
1 PESO KAÇ TL?
1 Türk Lirası: 2,88 Dominik Pesosu
SURVİVOR 15 MART AÇIK ARTIRMA KAZANANLARI KİMLER?
Poğaça kazananı : 250 pezo ile Asena
Poğaça kazananı : 250 pezo ile Murat
Yumurta kazananı : 100 pezo ile Nefise
2 poğaça kazananı : 400 pezo ile Batuhan
İçli köfte kazananı : 300 pezo ile Nefise
Lazanya kazananı : 500 pezo ile Fatih
Tavuk şiş kazananı : 450 pezo ile Elanur
Su böreği kazananı : 450 pezo ile Asena
Adana dürüm kazananı : 800 pezo ile Aziz
Çiğköfte kazananı : 250 pezo ile Halil
Adana dürüm kazananı : 700 pezo ile Yusuf
Kanat kazananı : 300 pezo ile Alper
Sezar salata kazananı : 550 pezo ile Asena
Cheesecake kazananı : 1000 pezo ile Merve
Pirzola kazananı : 450 pezo ile Kürşat
Lahmacun kazananı : 500 pezo ile Murat