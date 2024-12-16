1. önlüğü kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi?
Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, 1. önlük kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi?
TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, 1. önlük kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi?
SON HAFTA KİM ELENDİ?
Son yediye kalan yarışmacı, Eda, Erim, Şirin, Onur, Beyza, Semih, Kerem oldu.
Eleme yarışması sonrası Alper yarışmaya veda etti.
MASTERCHEF 1. ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?
MasterChef'te önlük kazanmak için 6 aday var.
İşte yarışmacılar:
BEYZA
EDA
ŞİRİN
ONUR
KEREM
ERİM
SEMİH
İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
1. önlüğü kazana isim bu akşam belli olacak.