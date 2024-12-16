1. önlüğü kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi?

TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, 1. önlük kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi?

SON HAFTA KİM ELENDİ?

Son yediye kalan yarışmacı, Eda, Erim, Şirin, Onur, Beyza, Semih, Kerem oldu.

Eleme yarışması sonrası Alper yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF 1. ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?

MasterChef'te önlük kazanmak için 6 aday var.

İşte yarışmacılar:





BEYZA

EDA





ŞİRİN





ONUR

KEREM





ERİM

SEMİH

İLK ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

1. önlüğü kazana isim bu akşam belli olacak.