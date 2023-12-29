1 Ocakta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak? 2024 Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?

Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından Banka çalışma saatleri merak ediliyor. Pazartesi yani 1 Ocak günü bankada işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından Yılbaşında bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak? Sorusu başta olmak üzere birçok detay arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, 1 Ocakta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık olacak? Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu?

1 OCAKTA BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan bankacılık işlemleri FAST ile gerçekleştirilebilecek.

YILBAŞINDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak'ta resmi tatildir. Bundan dolayı okullar tatil olacak. Ayrıca bu durumda, kamu ve özel kurumlar, bankalar, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Bankalar da dahil olmak üzere pek çok resmi kurum 1 Ocak tarihinde kapalı olacak. Bankacılık işlemleri, ATM'ler ve internet şubeleri dışında yapılamayacak.