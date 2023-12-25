1 Ocak üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler tatil mi?
1 Ocak tarihinde üniversitelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri ve aileleri, yılbaşının tatil olup olmadığını öğrenmek için bilgi arayışında. Peki, 1 Ocak üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler tatil mi? İşte detaylar...
Yılbaşında üniversiteler tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler tarafından üniversitelerin 1 Ocak günü tatil olma durumu araştırılıyor. 1 Ocak günü okullar var mı merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde...
2024 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı : 1 Ocak 2024, Pazartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı
İşçi Bayramı : 1 Mayıs 2024, Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar
Ramazan Bayramı : 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma
Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2024, Salı
1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
1 Ocak resmi tatiller arasında yer aldığı için üniversitelerde 1 günlüğüne eğitime ara verilecektir.