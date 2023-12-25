Yılbaşında üniversiteler tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler tarafından üniversitelerin 1 Ocak günü tatil olma durumu araştırılıyor. 1 Ocak günü okullar var mı merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler tatil mi? Detaylar haberimizde...

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı : 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı : 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı : 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2024, Salı

1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatiller arasında yer aldığı için üniversitelerde 1 günlüğüne eğitime ara verilecektir.